"Тоттенхэм" договорился о трансфере игрока "Манчестер Сити" - источник

Вингер "Манчестер Сити" Савиньо близок к смене клуба в рамках английской Премьер-лиги.



Фото: Getty Images

Как пишет инсайдер Николо Скира, бразильский футболист может продолжить карьеру в составе "Тоттенхэма". По информации источника, стороны уже существенно продвинулись в переговорах и достигли принципиальной договорённости. Сам игрок одобрил предложение лондонского клуба и готов присоединиться к команде Роберто Де Дзерби.



Ожидается, что в случае завершения сделки Савиньо подпишет долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2031 года.

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Манчестер Сити