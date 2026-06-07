Как пишет инсайдер Николо Скира, бразильский футболист может продолжить карьеру в составе "Тоттенхэма". По информации источника, стороны уже существенно продвинулись в переговорах и достигли принципиальной договорённости. Сам игрок одобрил предложение лондонского клуба и готов присоединиться к команде Роберто Де Дзерби.
Ожидается, что в случае завершения сделки Савиньо подпишет долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2031 года.
"Тоттенхэм" договорился о трансфере игрока "Манчестер Сити" - источник
Вингер "Манчестер Сити" Савиньо близок к смене клуба в рамках английской Премьер-лиги.
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