Как пишет журналист Анвар Ибрагимов, петербургский клуб занимается поиском новых команд для полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Луиса Энрике. По данным источника, за трансфер колумбийца "сине-бело-голубые" рассчитывают выручить около пяти миллионов евро. Что касается Энрике, то руководство клуба оценивает бразильского форварда в 35-40 миллионов евро.
Барриос выступает за "Зенит" с начала 2019 года, когда перебрался из "Бока Хуниорс". Энрике стал игроком петербургской команды зимой 2025 года после перехода из "Ботафого".
Источник: "Зенит" готов расстаться с двумя легионерами
"Зенит" рассматривает возможность продажи сразу двух иностранных футболистов.
Фото: ФК "Зенит"