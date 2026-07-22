Источник: "Зенит" готов расстаться с двумя легионерами

"Зенит" рассматривает возможность продажи сразу двух иностранных футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет журналист Анвар Ибрагимов, петербургский клуб занимается поиском новых команд для полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Луиса Энрике. По данным источника, за трансфер колумбийца "сине-бело-голубые" рассчитывают выручить около пяти миллионов евро. Что касается Энрике, то руководство клуба оценивает бразильского форварда в 35-40 миллионов евро.

Барриос выступает за "Зенит" с начала 2019 года, когда перебрался из "Бока Хуниорс". Энрике стал игроком петербургской команды зимой 2025 года после перехода из "Ботафого".

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