Форварда "Ахмата" предложили трём московским клубам - источник

Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе может продолжить карьеру в одном из московских клубов.
Фото: ФК "Ахмат"
Как пишет телеграм-канал "Мутко против", услуги 29-летнего форварда были предложены сразу трём командам - "Спартаку", ЦСКА и "Локомотиву". Источник утверждает, что "железнодорожники" уже отказались от возможной сделки. Руководство клуба не устроила сумма, которую грозненцы рассчитывают выручить за игрока, - около шести миллионов евро.

При этом "Спартак" и ЦСКА пока не приняли окончательного решения.

В минувшем сезоне Мелкадзе принял участие в 34 матчах за "Ахмат" во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей и четыре ассиста на партнёров.

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