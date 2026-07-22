Как пишет телеграм-канал "Мутко против", услуги 29-летнего форварда были предложены сразу трём командам - "Спартаку", ЦСКА и "Локомотиву". Источник утверждает, что "железнодорожники" уже отказались от возможной сделки. Руководство клуба не устроила сумма, которую грозненцы рассчитывают выручить за игрока, - около шести миллионов евро.
При этом "Спартак" и ЦСКА пока не приняли окончательного решения.
В минувшем сезоне Мелкадзе принял участие в 34 матчах за "Ахмат" во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей и четыре ассиста на партнёров.
Форварда "Ахмата" предложили трём московским клубам - источник
Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе может продолжить карьеру в одном из московских клубов.
Фото: ФК "Ахмат"