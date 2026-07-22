ФБР задержало президента Ассоциации футбола Аргентины

Глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа был задержан в США после завершения чемпионата мира.

Фото: ФИФА

По данным телеканала TN, сотрудники ФБР остановили функционера в аэропорту Нью-Йорка перед его вылетом в Аргентину.



Источник утверждает, что в рамках расследования у Тапии изъяли мобильный телефон и другие электронные устройства. Кроме того, президент AFA должен предстать перед судом Южного округа Флориды 30 июля.



По имеющейся информации, американские правоохранительные органы изучают финансовые и коммерческие операции, связанные с ассоциацией. При этом на данный момент ни Тапии, ни другим участникам расследования официальные обвинения не предъявлены.