По информации журналиста Саши Тавольери, саудовский клуб уже вышел на представителей нападающего "ПСЖ" и провёл первые предварительные контакты.
Сообщается, что после оформления трансфера вингера "Вест Хэм Юнайтед" Крисенсио Саммервила руководство "Аль-Хиляля" намерено продолжить усиление состава и рассматривает Дембеле в качестве одной из главных целей.
Если обладатель "Золотого мяча" 2025 года выразит готовность к переходу, саудовский клуб приступит к обсуждению сделки с "ПСЖ".
"Аль-Хиляль" нацелился на обладателя "Золотого мяча"
Усман Дембеле оказался в сфере интересов "Аль-Хиляля".
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