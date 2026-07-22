"Аль-Хиляль" нацелился на обладателя "Золотого мяча"

Усман Дембеле оказался в сфере интересов "Аль-Хиляля".

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По информации журналиста Саши Тавольери, саудовский клуб уже вышел на представителей нападающего "ПСЖ" и провёл первые предварительные контакты.



Сообщается, что после оформления трансфера вингера "Вест Хэм Юнайтед" Крисенсио Саммервила руководство "Аль-Хиляля" намерено продолжить усиление состава и рассматривает Дембеле в качестве одной из главных целей.



Если обладатель "Золотого мяча" 2025 года выразит готовность к переходу, саудовский клуб приступит к обсуждению сделки с "ПСЖ".