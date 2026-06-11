"Арсенал" нацелился на звезду "Реала" - источник

Арсенал " рассматривает возможность громкого трансфера нападающего " Реала " Винисиуса Жуниора.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает The Touchline. По информации источника, главным сторонником потенциальной сделки является наставник канониров Микель Артета. Испанский специалист считает бразильца идеальным усилением для линии атаки и уже обратился к руководству клуба с просьбой изучить возможность его подписания.



Впрочем, осуществить такой трансфер будет непросто. Бразилец остаётся одним из ключевых игроков мадридского клуба, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, достигает 140 миллионов евро.

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