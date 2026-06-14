Воспитанник "Барселоны" перешёл в "Реал" за 55 млн евро - источник

Марк Кукурелья будет выступать за мадридский "Реал".

Фото: Getty Images

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, испанский футболист уже подписал контракт с королевским клубом. За переход игрока "Челси" получит 55 миллионов евро, ещё пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.



Кукурелья является воспитанником академий "Эспаньола" и "Барселоны".



В минувшем сезоне Кукурелья провёл 50 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

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