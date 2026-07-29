"Нижний Новгород" сообщил о переходе Латышонка в "Балтику" на правах аренды

Евгений Латышонок вновь будет защищать цвета "Балтики".
Фото: ФК "Зенит"
Калининградский клуб арендовал голкипера у "Нижнего Новгорода" до завершения сезона-2026/2027. О переходе вратаря сообщил "Нижний Новгород", пожелав футболисту удачи в новом клубе и успешных выступлений в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, ранее нижегородский клуб сообщил о выкупе футболиста у "Зенита".

Вратарь уже выступал за "Балтику" с 2019 по 2024 года. За это время вратарь провёл 127 матчей, 47 из которых завершил без пропущенных мячей.

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