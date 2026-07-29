В "Спартаке" приняли решение по Дзюбе - источник

Артём Дзюба не продолжит карьеру в "Спартаке".
Фото: ФК "Акрон"
Как пишет "Mash на спорте", представители нападающего сами выходили на руководство "Спартака" с предложением рассмотреть возможность сотрудничества. Сам Дзюба был не против перейти в команду и рассчитывал получать около 750 тысяч евро в год.

Однако в столичном клубе не стали обсуждать потенциальный трансфер. Как отмечает источник, в "Спартаке" считают, что 37-летний форвард не вписывается в игровую модель команды. Кроме того, в руководстве опасаются, что его появление может негативно повлиять на микроклимат в раздевалке.

Сейчас Дзюба остаётся без клуба после завершения контракта с "Акроном" и пребывает в статусе свободного агента.

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