"Это не было решение арбитра". В РФС прояснили ситуацию с жеребьевкой перед серией пенальти в Суперкубке

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался о спорной ситуации с жеребьевкой перед серией пенальти в матче "Зенит" - "Спартак".
Фото: телеграм-канал Суперкубка России
"Это не было решение Буланова.

Знаю, что сейчас на этот счет есть большая дискуссия. Люди, которые отвечают за организацию, в сотрудничестве с полицией провели осмотр данной ситуации и обнаружили опасность. И правила игры диктуют также, что, когда есть опасность, должен быть сделан выбор в пользу стороны поля, где безопасно", - сказал Мажич в эфире "Матч ТВ".

Также Мажич подчеркнул, что главный арбитр получил сигнал от людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.

В матче за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" главный судья Евгений Буланов проигнорировал процедуру, по которой арбитр должен подбросить монету и определить, на какой стороне будет проводиться серия пенальти. В связи с угрозой опасности одиннадцатиметровые пробивались в ворота, за которыми находились болельшики сине-бело-голубых.

Напомним, по итогам основного времени встречи команды сыграли вничью - 1:1, в серии пенальти победу одержал "Зенит", который стал обладателем трофея и получил его на вечное хранение.

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