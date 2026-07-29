"Это не было решение арбитра". В РФС прояснили ситуацию с жеребьевкой перед серией пенальти в Суперкубке

"Это не было решение Буланова.
Знаю, что сейчас на этот счет есть большая дискуссия. Люди, которые отвечают за организацию, в сотрудничестве с полицией провели осмотр данной ситуации и обнаружили опасность. И правила игры диктуют также, что, когда есть опасность, должен быть сделан выбор в пользу стороны поля, где безопасно", - сказал Мажич в эфире "Матч ТВ".
Также Мажич подчеркнул, что главный арбитр получил сигнал от людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
В матче за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" главный судья Евгений Буланов проигнорировал процедуру, по которой арбитр должен подбросить монету и определить, на какой стороне будет проводиться серия пенальти. В связи с угрозой опасности одиннадцатиметровые пробивались в ворота, за которыми находились болельшики сине-бело-голубых.
Напомним, по итогам основного времени встречи команды сыграли вничью - 1:1, в серии пенальти победу одержал "Зенит", который стал обладателем трофея и получил его на вечное хранение.