По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, после перехода в "Нижний Новгород" с последующей арендой в "Балтику" оклад голкипера сократился вдвое. Сообщается, что в составе петербургского клуба вратарь зарабатывал 7,5 млн рублей в месяц.
Как утверждает Карпов, "Нижний Новгород" не несёт расходов по зарплате футболиста, все расходы возьмёт на себя "Балтика". При этом через год нижегородский клуб сможет вернуть Латышонка, если добьётся выхода в РПЛ.
Зарплата Латышонка после ухода из "Зенита" сократилась вдвое - источник
После ухода из "Зенита" Евгений Латышонок будет получать значительно меньшую зарплату.
Фото: ФК "Зенит"