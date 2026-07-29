Зарплата Латышонка после ухода из "Зенита" сократилась вдвое - источник

После ухода из " Зенита " Евгений Латышонок будет получать значительно меньшую зарплату.

Фото: ФК "Зенит"

По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, после перехода в "Нижний Новгород" с последующей арендой в "Балтику" оклад голкипера сократился вдвое. Сообщается, что в составе петербургского клуба вратарь зарабатывал 7,5 млн рублей в месяц.



Как утверждает Карпов, "Нижний Новгород" не несёт расходов по зарплате футболиста, все расходы возьмёт на себя "Балтика". При этом через год нижегородский клуб сможет вернуть Латышонка, если добьётся выхода в РПЛ.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Балтика