"Челси" усилится бывшим капитаном "Ливерпуля" - источник

Джордан Хендерсон близок к переходу в "Челси".

Фото: Getty Images

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, опытный английский полузащитник уже согласовал все условия сотрудничества с лондонским клубом. По информации источника, хавбек присоединится к "синим" в статусе свободного агента. Контракт между сторонами будет рассчитан на два сезона.



Прошлый сезон Хендерсон провёл в составе "Брентфорда", где принял участие в 34 матчах во всех турнирах. За это время полузащитник забил один гол и трижды ассистировал партнёрам.

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Брентфорд