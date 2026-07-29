Объявлены судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ
Стали известны арбитры, которые назначены на второй тур чемпионата России 2026/2027.
Второй тур нового сезона Российской Премьер-Лиги стартует в эту пятницу, 31 июля, матчем между столичной "Родиной" и "Ростовом". Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
Завершится тур в воскресенье, 2 августа, встречей в Грозном "Ахмат" - "Спартак".
По итогам первого тура чемпионата России сразу шесть команд набрали по три очка, еще четыре клуба - по одному.