Пильгуй оценил шансы "Динамо" в матче с "Балтикой"

- Чего жду от встречи с "Балтикой"? Очень тяжёлой встречи для "Динамо". Всё-таки "Балтика" проиграла в первом туре, и она будет стремиться отыграться. Второе - хоть от них и ушли некоторые игроки, но всё равно калининградцы остаются боеспособной командой. Так что сложнейший матч ждёт динамовцев. Им нужно надёжно сыграть в защите, - приводит слова Пильгуя "Матч ТВ".
В первом туре РПЛ "Балтика" уступила ЦСКА со счётом 1:2, а "Динамо" не сумело открыть счёт в домашней встрече с "Крыльями Советов" - 0:0. Очный матч команд состоится 1 августа в Калининграде.