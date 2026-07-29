Пильгуй оценил шансы "Динамо" в матче с "Балтикой"

Владимир Пильгуй ожидает непростой выездной матч "Динамо" против "Балтики" во втором туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
По мнению бывшего голкипера бело-голубых, калининградская команда после поражения на старте сезона постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

- Чего жду от встречи с "Балтикой"? Очень тяжёлой встречи для "Динамо". Всё-таки "Балтика" проиграла в первом туре, и она будет стремиться отыграться. Второе - хоть от них и ушли некоторые игроки, но всё равно калининградцы остаются боеспособной командой. Так что сложнейший матч ждёт динамовцев. Им нужно надёжно сыграть в защите, - приводит слова Пильгуя "Матч ТВ".

В первом туре РПЛ "Балтика" уступила ЦСКА со счётом 1:2, а "Динамо" не сумело открыть счёт в домашней встрече с "Крыльями Советов" - 0:0. Очный матч команд состоится 1 августа в Калининграде.

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