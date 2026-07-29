Бориско отказал клубу из Франции ради перехода в ЦСКА

"Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно", - сказала агент.
Вчера, 28 июля, московский ЦСКА официально сообщил о приобретении голкипера калининградской "Балтики" Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал трехлетний контракт с "армейцами", который также включает возможность продления еще на один год. В составе новой команды футболист будет выступать под 39-м номером.
Бориско защищал цвета "балтийцев" с 2019 года. За "Балтику" игрок провел 110 матчей, в 57 из которых оставил ворота в неприкосновенности.