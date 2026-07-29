Бориско отказал клубу из Франции ради перехода в ЦСКА

Марьяна Кашчелан, агент вратаря Максима Бориско, заявила об интересе к новичку ЦСКА из Франции.
Фото: ПФК ЦСКА
"Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА.

"Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно", - сказала агент.

Вчера, 28 июля, московский ЦСКА официально сообщил о приобретении голкипера калининградской "Балтики" Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал трехлетний контракт с "армейцами", который также включает возможность продления еще на один год. В составе новой команды футболист будет выступать под 39-м номером.

Бориско защищал цвета "балтийцев" с 2019 года. За "Балтику" игрок провел 110 матчей, в 57 из которых оставил ворота в неприкосновенности.

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