"Барселона" приняла решение по Рэшфорду - источник

Маркус Рэшфорд не будет выступать за "Барселону" в следующем сезоне.

Фото: Getty Images

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" не стала активировать пункт о выкупе нападающего у "Манчестер Юнайтед". По данным источника, срок действия опции в размере 30 миллионов евро уже истёк.



При этом вопрос о дальнейшем будущем Рэшфорда пока не закрыт. Ранее сообщалось, что "МЮ" не рассчитывает на игрока и собирается продать своего воспитанника. В прессе ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет лондонский "Челси".

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Манчестер Юнайтед