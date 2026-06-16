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"Барселона" приняла решение по Рэшфорду - источник

Маркус Рэшфорд не будет выступать за "Барселону" в следующем сезоне.
Фото: Getty Images
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" не стала активировать пункт о выкупе нападающего у "Манчестер Юнайтед". По данным источника, срок действия опции в размере 30 миллионов евро уже истёк.

При этом вопрос о дальнейшем будущем Рэшфорда пока не закрыт. Ранее сообщалось, что "МЮ" не рассчитывает на игрока и собирается продать своего воспитанника. В прессе ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет лондонский "Челси".

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