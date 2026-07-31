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Непомнящий поделился ожиданиями от матча "Ахмат" - "Спартак"

Российский тренер Валерий непомнящий высказался о предстоящем матче второго тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Ахмат"
"Ахмат" очень прилично смотрится, они укрепились, об этом даже разговора никакого нет. "Спартаку" тоже останавливаться никак нельзя. У меня нет уверенности, что "Ахмат" кому?то может уступить, тем более дома", - сказал Непомнящий "Матч ТВ.


первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Родиной" со счетом 3:0, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью со столичным "Локомотивом" - 1:1.

Во втором туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с командой Станислава Черчесова - встреча состоится в воскресенье, 2 августа, в 20:30 по столичному времени. Последняя очная встреча команд в РПЛ завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1.

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