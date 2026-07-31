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20:00
РостовНе начат

Капитан "Родины" - о матче со "Спартаком": у нас были моменты в первом тайме

Капитан "Родины" Артем Мещанинов прокомментировал матч первого тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"У нас было достаточно много моментов в первом тайме. У нас была острота в атаке — четыре момента и пенальти, который могли поставить. Игра была на встречных курсах", - сказал Мещанинов "Матч ТВ".


По итогам сезона-2025/26 московская "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре чемпионата России команда Хуана Диаса на выезде уступила столичному "Спартаку" со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

Во втором туре чемпионата страны "Родине" предстоит сыграть на домашнем стадионе с "Ростовом".

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