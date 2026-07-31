Капитан "Родины" - о матче со "Спартаком": у нас были моменты в первом тайме

"У нас было достаточно много моментов в первом тайме. У нас была острота в атаке — четыре момента и пенальти, который могли поставить. Игра была на встречных курсах", - сказал Мещанинов "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 московская "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре чемпионата России команда Хуана Диаса на выезде уступила столичному "Спартаку" со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
Во втором туре чемпионата страны "Родине" предстоит сыграть на домашнем стадионе с "Ростовом".