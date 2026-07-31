Семак высказался о вратарях в "Зените"

"Посмотрим, сейчас у нас три вратаря, будем смотреть, насколько нужны нам будут какие-то изменения или нет. Времени ещё достаточно много", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
На данный момент в "Зените" три вратаря - Денис Адамов, Богдан Москвичев и Даниил Одоевский.
29 июля Евгений Латышонок перешел из петербургского "Зенита" в "Нижний Новгород" - примерная сумма трансфера составляет 1,5 миллионов евро. Вечером голкипер на правах аренды перешел в калининградскую "Балтику", за которую он выступал с 2019 по 2024 год. Рыночная стоимость 28-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.