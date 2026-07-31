Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
1 - 0 1 0
Ростов1 тайм

Семак высказался о вратарях в "Зените"

Главный тренер "зенита" Сергей Семак поделился мнением о вратарях команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Посмотрим, сейчас у нас три вратаря, будем смотреть, насколько нужны нам будут какие-то изменения или нет. Времени ещё достаточно много", - цитирует Семака официальный сайт клуба.


На данный момент в "Зените" три вратаря - Денис Адамов, Богдан Москвичев и Даниил Одоевский.

29 июля Евгений Латышонок перешел из петербургского "Зенита" в "Нижний Новгород" - примерная сумма трансфера составляет 1,5 миллионов евро. Вечером голкипер на правах аренды перешел в калининградскую "Балтику", за которую он выступал с 2019 по 2024 год. Рыночная стоимость 28-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится