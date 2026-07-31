Медиалига лучше профессионального футбола? Пять из пяти медийных клубов прошли в следующий этап Кубка России

При этом лёгкой прогулки не получилось. Только 2Drots прошли соперника без нервной концовки. «Броуки» удерживали минимальный перевес, «СиндЕкат» едва не растерял преимущество, «Десятка» дважды отыгрывалась, а СКА пропустил на последних секундах и спасался в серии пенальти.
«Фанком Броук Бойз»: Смолов не забил, но начал победную атаку
Первым из медиапроектов в турнир вошёл «Фанком Броук Бойз». Команда, собранная на базе кировского «Фанкома» и Broke Boys, в Казани обыграла дебютанта Кубка России БоМиК — 2:1.
Главной звездой встречи ожидаемо стал Фёдор Смолов. Форвард не вышел вперёд в споре с Андреем Аршавиным по голам среди российских футболистов, зато отметился результативной передачей. На 30-й минуте Смолов протащил мяч и помог Кириллу Хвастухину забить первый гол всего розыгрыша.
После перерыва Михаил Земсков первым успел на добивание после попадания в штангу и сделал счёт 2:0. БоМиК не развалился и на 87-й минуте вернул интригу усилиями Олега Волкова, однако до полноценного камбэка не добрался. Объединённая команда прошла дальше без разгрома, но с главным для кубка качеством — умением удержать результат.
2Drots: два гола за восемь минут и победное прощание Кудряшова
2Drots провели самый спокойный матч среди медиакоманд, хотя по игре «Орёл» не выглядел статистом. Гости больше владели мячом и чаще били, но разницу сделали восемь минут в середине первого тайма.
Сначала Илья Мазуров открыл счёт, а затем ассистировал Михаилу Черномырдину. После 2:0 команда Шамиля Курбанова не стала превращать встречу в обмен атаками и довела её до победы. В концовке Максим Фролов получил вторую жёлтую карточку, но «Орёл» уже не успел возродить интригу.
Матч запомнится не только результатом. В стартовом составе вышел Фёдор Кудряшов, для которого эта игра стала последней в карьере. Бывший защитник сборной России ушёл символично: с сухой победой в официальном турнире и путёвкой во второй раунд.
«Красное Знамя СиндЕкат»: быстрые голы и нервная концовка
Совместный проект «Красного Знамени» и «СиндЕката» начал матч в Санкт-Петербурге с подарка соперника. Уже на шестой минуте Константин Филинцов срезал мяч в собственные ворота. Через две минуты Лев Титов восстановил равенство.
Затем сработало профессиональное усиление медийной команды. На 20-й минуте бывший защитник «Урала» Алексей Герасимов вновь вывел гостей вперёд, а после перерыва Дмитрий Доронин увеличил преимущество до двух мячей. Закрыть встречу досрочно не удалось: Александр Кукушкин не реализовал пенальти, а на 86-й минуте Максим Годзоев сократил отставание хозяев.
Последние минуты превратились в проверку характера, но «Красное Знамя СиндЕкат» удержало 3:2. Проект, собранный практически перед стартом Кубка, сразу получил результат и доказал, что объединение не ограничилось сменой названия и формы.
СКА Ростов: упустили победу на 90+3-й, но вытащили серию
Самый драматичный матч медийной пятёрки провёл СКА Ростов. Команда Андрея Каряки дважды выходила вперёд во встрече с пензенским «Зенитом», но оба раза позволяла сопернику сравнять.
На 12-й минуте Константин Корж открыл счёт, однако перед перерывом Иван Лапшов отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме Роман Симонов реализовал пенальти, и СКА уже готовился праздновать проход, когда на 90+3-й минуте Глеб Гейкин перевёл матч в серию одиннадцатиметровых.
Там главным героем стал Богдан Кузьменко. Вратарь СКА отразил два удара, а ростовчане победили 6:5. Получилось в медийном стиле: максимальное напряжение, спасение на грани и развязка, которую невозможно было придумать заранее.
ФК «10»: пропустили на первой минуте, но Кутузов оформил камбэк
Завершал программу медиаклубов ФК «10», дебютировавший в Кубке России матчем против «Космоса». Начало получилось худшим из возможных: Никита Шарков забил уже на первой минуте после ошибки в обороне.
Команда Азамата Мусагалиева долго входила в игру, но на 27-й минуте Пётр Тен нашёл передачей Сергея Кутузова — 1:1. После перерыва ФК «10» снова пришлось отыгрываться: Егор Лысов срезал мяч в собственные ворота. Однако именно после этого чемпион Медиалиги показал свой лучший отрезок.
Александр Балашов сравнял счёт на 67-й минуте, а ещё через шесть минут вновь сработала связка Тена и Кутузова. Нападающий оформил дубль и принёс «Десятке» историческую победу — 3:2.
Пять медиакоманд выиграли пять матчей, но первый раунд не стал доказательством их безусловного превосходства. Скорее он показал другое: проекты научились переживать сложные отрезки и выигрывать матчи разными способами. Смолов помог ассистом, Кудряшов завершил карьеру победой, Кузьменко спас СКА, а Кутузов перевернул дебют ФК «10». Медиафутбол пришёл в новый Кубок не ради одного вечера — и пока забрал всё, что мог.
Фото: ФК «Фанком Киров», ФК «Броук Бойз», 2Drots, ФК «Красное Знамя СиндЕкат», СКА Ростов, ФК «10»