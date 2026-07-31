Как пишет журналист Анар Ибрагимов в своём телеграм-канале, кандидатуру 30-летнего футболиста уже одобрили главный тренер "Зенита" Сергей Семак и председатель правления клуба Константин Зырянов. При этом ключевыми вопросами остаются возможная сумма трансфера и условия личного контракта Головина.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Александра Головина составляет 18 миллионов евро. За "Монако" он выступает с 2018 года.
Семак одобрил возможный переход Головина в "Зенит" - источник
"Зенит" может подписать полузащитника "Монако" Александра Головина.
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