"Надеюсь, что "Спартак" составит конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за чемпионство. Чем больше претендентов на титул, тем интереснее", - сказал Каряка "Матч ТВ".
Напомним, в последний раз "Спартак" становился чемпионом страны в сезоне-2016/2017 под руководством Массимо Карреры.
По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевал Кубок страны. На старте текущего сезона красно-белые уступили "Зениту" в матче за Суперкубок России.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на домашнем стадионе одержала победу над "Родиной" со счетом 3:0. Во втором туре столичной команде предстоит сыграть на выезде с грозненским "Ахматом".
Каряка: надеюсь, "Спартак" составит конкуренцию в борьбе за чемпионство
Бывший игрок "Крыльев Советов" Андрей Каряка оценил перспективы "Спартака" навязать борьбу за золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"