По информации источника, итальянцу импонирует проект лондонского клуба, а также перспектива работы под руководством Роберто Де Дзерби. Сообщается, что сам футболист готов к смене команды и рассматривает переход как важный этап в своей карьере.
Однако договориться о трансфере будет непросто. Руководство "Ньюкасла" не намерено расставаться с одним из ключевых игроков дешево и рассчитывает выручить за хавбека около 98,6 миллиона евро.
Тонали выбрал следующий клуб - источник
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали заинтересован в переходе в "Тоттенхэм" в текущее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
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