Тонали выбрал следующий клуб - источник

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали заинтересован в переходе в "Тоттенхэм" в текущее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Фото: Getty Images

По информации источника, итальянцу импонирует проект лондонского клуба, а также перспектива работы под руководством Роберто Де Дзерби. Сообщается, что сам футболист готов к смене команды и рассматривает переход как важный этап в своей карьере.



Однако договориться о трансфере будет непросто. Руководство "Ньюкасла" не намерено расставаться с одним из ключевых игроков дешево и рассчитывает выручить за хавбека около 98,6 миллиона евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Тоттенхэм