Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
Франция
22:00
СенегалНе начат

Тонали выбрал следующий клуб - источник

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали заинтересован в переходе в "Тоттенхэм" в текущее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Фото: Getty Images
По информации источника, итальянцу импонирует проект лондонского клуба, а также перспектива работы под руководством Роберто Де Дзерби. Сообщается, что сам футболист готов к смене команды и рассматривает переход как важный этап в своей карьере.

Однако договориться о трансфере будет непросто. Руководство "Ньюкасла" не намерено расставаться с одним из ключевых игроков дешево и рассчитывает выручить за хавбека около 98,6 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится