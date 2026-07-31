«Спартак» стал главным претендентом на чемпионство РПЛ? Карседо закрывает главную кадровую проблему

Если сделка действительно завершена, то это значит, что красно-белые решили свою главную кадровую проблему.
Возникла она из-за сложной ситуации с финишерами. Угальде впечатлял только в сезоне-2024/2025, когда забил 17 и считался ценным активом красно-белых, готовым к продаже в Европу за большие деньги. После навязанной ему конкуренции с Ливаем результативность костариканца резко упала. Сам Гарсия, кажется, Карседо вовсе не котируется.
От безысходности испанский тренер не раз предпочитал обходиться без профильных нападающих, двигая вперед Барко или того же Мартинса.
Несмотря на сложную ситуацию с наконечником, «Спартак» Карседо весной и на старте нового сезона приятно удивлял. В первом туре РПЛ москвичи, показали, пожалуй, самый симпатичный футбол среди всех претендентов на медали. Большую часть матча за Суперкубок против «Зенита» команда тоже выглядела предпочтительнее. Все сломалось только из-за нелепого пенальти на последних минутах.
Поэтому и кажется, что с одним из лучших нападающих всей лиги «Спартаку» по силам выйти на новый уровень.
За три сезона в «Рубине» Даку набил 37 голов и 13 результативных передач в 92 матчах, а также вошел в тройку лучших бомбардиров в истории казанского клуба. Для команды, которая редко доминирует и не создает огромное количество моментов, это очень серьезные цифры.
В «Спартаке» у него есть все шансы выйти на принципиально другой уровень. И подтянуть вместе с собой остальную команду.
Пока покупка Даку выглядит как самое мощная сделка в РПЛ за лето. Она действительно оставляет надежду болельщикам красно-белых, что в новом сезоне «Спартак» всерьез навяжет конкуренцию «Зениту» и «Краснодару».
Клим Хлеборобов, Rusfootball.info