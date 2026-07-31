Инфантино рискует лишиться поста президента ФИФА - источник

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался под серьёзным давлением внутри организации.

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Как сообщает журналист Ромен Молина, глава ФИФА утратил поддержку большинства чиновников, а его дальнейшее пребывание на посту президента находится под вопросом.



По информации источника, функционер фактически потерял контроль над ситуацией в ФИФА. Утверждается, что недовольство его работой продолжает нарастать, а внутри организации всё чаще обсуждается возможность его отставки.



Одной из причин конфликта стал проект ФИФА по созданию дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов с последующей продажей 25% её акций частным инвесторам. Эта инициатива вызвала резкую критику со стороны футбольных конфедераций. Против проекта выступили УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола (АФК). Более того, все 55 национальных ассоциаций, входящих в состав УЕФА, готовы бойкотировать турниры под эгидой ФИФА до тех пор, пока организация не откажется от реализации своей инициативы.