"Ростов" обыграл "Родину" в матче с шестью голами

Встреча второго тура завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Джонатана Альбы.
После двух туров "Ростов" имеет в копилке три очка и идёт на седьмой строчке в турнирной таблице. "Родина" остаётся без набранных баллов и располагается на 15-й позиции.
Чемпионат России. 2 тур
Голы: Посо, 4, Сако, 74 (аг) - Комаров, 16 (пен), Крижан, 52 (аг), Лангович, 56, Шанталий, 90.
"Родина": Волков, Мещанинов, Дятлов (Гогличидзе, 60), Крижан, Сокол (Бессмертный, 27), Фищенко (Ушатов, 75), Посо (Гарибян, 60), Рейна, Бакаев (Абдусаламов, 60), Максименко, Тимошенко.
"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин (Олусегун, 73), Кучаев (Михайлов, 80), Роналдо, Сулейманов (Шанталий, 87).
Предупреждения: Дятлов, 13, Фищенко, 48, Кучаев, 49.