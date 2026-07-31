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Родина
2 - 4 2 4
РостовЗавершен

"Ростов" обыграл "Родину" в матче с шестью голами

"Ростов" одержал первую победу в новом сезоне чемпионата России, обыграв на выезде дебютанта РПЛ "Родину".
Фото: ФК "Ростов"
Встреча второго тура завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Джонатана Альбы.

После двух туров "Ростов" имеет в копилке три очка и идёт на седьмой строчке в турнирной таблице. "Родина" остаётся без набранных баллов и располагается на 15-й позиции.

Чемпионат России. 2 тур

Голы: Посо, 4, Сако, 74 (аг) - Комаров, 16 (пен), Крижан, 52 (аг), Лангович, 56, Шанталий, 90.

"Родина": Волков, Мещанинов, Дятлов (Гогличидзе, 60), Крижан, Сокол (Бессмертный, 27), Фищенко (Ушатов, 75), Посо (Гарибян, 60), Рейна, Бакаев (Абдусаламов, 60), Максименко, Тимошенко.

"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин (Олусегун, 73), Кучаев (Михайлов, 80), Роналдо, Сулейманов (Шанталий, 87).

Предупреждения: Дятлов, 13, Фищенко, 48, Кучаев, 49.

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