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Мусаев: "Краснодар" не будет покупать футболистов ради количества

Мурад Мусаев рассказал, при каком условии "Краснодар" выйдет на трансферный рынок до закрытия летнего окна.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам наставника "быков", клуб не намерен подписывать футболистов ради количества и будет рассматривать только тех, кто способен сразу усилить основной состав.

- Трансфер будет только игрока, который бы мог очень агрессивно претендовать на основной состав. Если будет такая возможность, мы этот трансфер сделаем. Если не будет возможности, будем, наверное, обходиться теми ресурсами, которые есть, - передаёт слова Мусаева пресс-служба клуба.

Летом "Краснодар" уже усилился Кристианом, Магомедом Оздоевым, Даниилом Уткиным, Дмитрием Воробьёвым и Ильёй Ваханией. Новый сезон РПЛ команда начала с победы над "Рубином" (3:1), а во втором туре встретится с "Факелом".

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