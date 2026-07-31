Мусаев: "Краснодар" не будет покупать футболистов ради количества

Фото: ФК "Краснодар"

- Трансфер будет только игрока, который бы мог очень агрессивно претендовать на основной состав. Если будет такая возможность, мы этот трансфер сделаем. Если не будет возможности, будем, наверное, обходиться теми ресурсами, которые есть, - передаёт слова Мусаева пресс-служба клуба.