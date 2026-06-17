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В "Челси" нацелились на футболиста "Реала" - источник

Альваро Каррерас уже через год после перехода в "Реал" может покинуть мадридский клуб.
Фото: Getty Images
Как передаёт AS, защитник оказался в числе игроков, будущее которых на "Сантьяго Бернабеу" не выглядит гарантированным. По данным источника, интерес к испанцу проявляет "Челси". Лондонцы рассматривают вариант с приглашением Каррераса после перехода Марка Кукурельи из английского клуба в "Реал".

Ранее Каррерас уже выступал за молодёжную команду "Манчестер Юнайтед", а также хорошо знаком с главным тренером "Челси" Хаби Алонсо.

Не исключено, что "Реал" будет готов рассмотреть предложения по футболисту и вернуть часть из 50 миллионов евро, потраченных на его приобретение прошлым летом.

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