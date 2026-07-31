Икер Посо стал первым испанцем, забившим в РПЛ с 2019 года

Полузащитник "Родины" Икер Посо вошёл в число авторов редких статистических достижений в чемпионате России.

Фото: ФК "Родина"

Как пишет Opta Sports, его мяч в ворота "Ростова" стал первым голом испанского футболиста в РПЛ с 2019 года.



До Посо последним игроком из Испании, которому удавалось отличиться в чемпионате России, был Виктор Альварес. Полузащитник тульского "Арсенала" забил "Уфе" семь лет назад.



25-летний хавбек открыл счёт уже на четвёртой минуте матча второго тура с "Ростовом". Этот гол также стал первым в истории "Родины" после выхода клуба в Российскую Премьер-лигу. Однако удержать преимущество москвичи не смогли и уступили со счётом 2:4.

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Ростов