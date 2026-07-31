"Арсенал" близок к покупке игрока "Ньюкасла" за 90 млн евро - источник

Арсенал " близок к приобретению полузащитника "Ньюкасла" Бруну Гимараеша.

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Как пишет L'Equipe, "канониры" предложили за 28-летнего хавбека 90 миллионов евро, и руководство "Ньюкасла" готово принять это предложение. Сейчас стороны завершают обсуждение последних деталей сделки. Ожидается, что Гимараеш подпишет контракт с "Арсеналом" до лета 2031 года.



В прошлом сезоне бразилец провёл 29 матчей в чемпионате Англии, забил девять мячей и сделал шесть ассистов на партнёров. На чемпионате мира-2026 полузащитник сыграл пять встреч за национальную команду Бразилии и записал на свой счёт четыре голевые передачи.