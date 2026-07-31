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Испания и Португалия могут отказаться от проведения ЧМ-2030 - источник
Сегодня, 01:36
Испания и Португалия могут отказаться от проведения чемпионата мира 2030 года.
Фото: ФИФА
Как пишет El Espanol, обе страны поддержали позицию УЕФА, выступающего против инициативы Международной федерации футбола. Ранее европейская конфедерация предупредила, что готова бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация всё же пойдёт на продажу части своих прав. При этом Марокко, которое также примет мировое первенство, придерживается менее жёсткой позиции, поскольку Конфедерация африканского футбола (CAF) в целом положительно восприняла эту инициативу.
Чемпионат мира 2030 года приурочен к столетию первого мундиаля. Основными хозяевами турнира должны стать Испания, Португалия и Марокко, а стартовые матчи в честь юбилея запланированы в Уругвае, Аргентине и Парагвае.
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Сборная Испании
Сборная Португалии
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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