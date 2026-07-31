По информации HandofArsenal, представители 26-летнего бразильского футболиста планируют использовать предложение лондонцев в переговорах с "Реалом" о продлении действующего соглашения. Контракт Винисиуса со "сливочными" рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 140 миллионов евро.
Винисиус защищает цвета мадридского клуба с 2018 года. За это время он провёл 375 матчей, записав на свой счёт 128 голов и 100 раз ассистировал партнёрам.
"Арсенал" договорился о контракте со звездой "Реала" - источник
"Арсенал" договорился с Винисиусом Жуниором об условиях личного контракта.
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