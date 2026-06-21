Об этом сообщает The Athletic. По данным источника, "Ньюкасл" рассчитывает получить за Тонали как минимум 120 млн евро. В июле 2023 года переход футболиста из "Милана" обошёлся "сорокам" в 60,8 млн евро, портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов.
В составе "Ньюкасла" Сандро Тонали провёл 110 матчей, забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач, выиграв с командой Кубок Английской лиги сезона 2024/2025. Контракт итальянца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Сообщается также об интересе к хавбеку со стороны "Манчестер Сити".
"Тоттенхэм" начал переговоры по трансферу полузащитника "Ньюкасла" — источник
Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" вступил в переговоры с "Ньюкасл Юнайтед" по переходу итальянского центрального полузащитника Сандро Тонали.
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