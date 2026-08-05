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Защитник ЦСКА Рейс высказался о конкуренции с Мойзесом

Защитник ЦСКА Матеус Рейс высказался о конкуренции с Мойзесом.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Рейса, его задача - тренироваться и выкладываться, а решение будет принимать главный тренер.

- Это работа тренера — он всегда будет принимать лучшие решения для того, чтобы команда стала сильнее. Моя задача — тренироваться, отдавать себя на максимум каждый день, - приводит слова Рейса "Чемпионат".

Матеус Рейс перешел в ЦСКА из португальского "Спортинга" в феврале текущего года на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2029 года. Защитник провел за красно-синих во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Мойзес выступает за "армейцев" с июля 2023 года, он вышел на поле в составе ЦСКА в 140 встречах и отметился семью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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