Защитник ЦСКА Рейс высказался о конкуренции с Мойзесом

- Это работа тренера — он всегда будет принимать лучшие решения для того, чтобы команда стала сильнее. Моя задача — тренироваться, отдавать себя на максимум каждый день, - приводит слова Рейса "Чемпионат".
Матеус Рейс перешел в ЦСКА из португальского "Спортинга" в феврале текущего года на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2029 года. Защитник провел за красно-синих во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу.
Мойзес выступает за "армейцев" с июля 2023 года, он вышел на поле в составе ЦСКА в 140 встречах и отметился семью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.