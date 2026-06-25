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"Челси" нацелился на защитника из Серии А

Защитник "Комо" Хакобо Рамон оказался в сфере интересов "Челси".
Фото: Getty Images
Как пишет The Athletic, лондонский клуб рассматривает возможность подписания 21-летнего испанца в ближайшее трансферное окно. По утверждению источника, в переходе футболиста заинтересован главный тренер синих Хаби Алонсо. Специалист хорошо знаком с игроком ещё по работе в академии "Реала", где Рамон проходил подготовку, а Алонсо возглавлял одну из юношеских команд мадридцев.

Прошлым летом защитник перебрался в "Комо" из "Реала" за два миллиона евро. В дебютном сезоне в Италии он провёл 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

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