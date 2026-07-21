Сёмин объяснил победу Испании на чемпионате мира

Юрий Сёмин объяснил, за счёт чего сборная Испании вновь сумела стать чемпионом мира.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего наставника "Локомотива", ключ к успеху национальной команды кроется в эффективной системе подготовки молодых футболистов.

- Каждый год у них появляются новые игроки, а значит, в Испании как-то по-особенному работают в детско-юношеском футболе, - цитирует Сёмина "Матч ТВ".

На мировом первенстве 2026 года сборная Испании во второй раз в своей истории завоевала золотые медали. В финале команда оказалась сильнее Аргентины.

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