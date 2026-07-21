Ари назвал трёх лучших футболистов "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

- Точно Барко. Ещё назову Маркиньоса. Третьим пусть будет Ву. Мне понравилось, как он играет, - передаёт слова Ари "Матч ТВ"

В символическую тройку бразилец включил Эсекьеля Барко, Маркиньоса и Кристофера Ву.Барко в прошлом сезоне принял участие в 37 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и девять голевых передач. Маркиньос провёл 35 встреч, в которых также отличился восемью голами и семь раз ассистировал партнёрам. Что касается Ву, камерунский защитник сыграл 28 матчей, отметился тремя точными ударами, а также получил пять жёлтых и две красные карточки.