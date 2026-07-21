Раскрыты планы "Реала" по трансферу Олисе - источник

Майкл Олисе, вероятнее всего, не перейдет в "Реал".
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Марио Кортегана, этим летом мадридский клуб не собирается предпринимать попыток приобрести французского полузащитника. Сообщается, что представители "Королевского клуба" дали понять: трансфер 23-летнего футболиста в нынешнее окно не входит в планы команды.

Олисе выступает за мюнхенцев с лета 2024 года, когда перебрался из "Кристал Пэлас". Его действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

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