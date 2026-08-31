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Орлов оценил эпизод со спорным пенальти на последних минутах матча "Факел" - "Зенит"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об эпизоде с пенальти в пользу "Зенита" в матче "Факелом" в 6-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Непростой эпизод, потому что его надо смотреть не из-за ворот, а с другого ракурса! Что называется, со спины. Тогда четко видно, какой контакт произошел в ногах.

Игрок "Факела" Нетфуллин находился на полтуловища сзади от Кондакова, опаздывал к мячу. И в мяч в итоге-то не сыграл. Однако он развернул свой левый голеностоп под ногу Кондакову.

Зенитовец уже собирался замыкать классный пас Луиса Энрике (тот все исполнил здорово), но попал в ногу Нетфуллину. Почему? Игрок "Факела" помешал, нарушил правила. Для меня это пенальти. Нетфуллин не добирался до мяча и мог только ценой фола не позволить пробить Кондакову" - сказал Орлов.

"Зенит" встречался на выезде с "Факелом" в минувшую субботу, 29 августа, в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Факел" в Воронеже и завершился минимальной победой петербургской команды со счетом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым.

Напомним, победный гол сине-бело-голубые забили с пенальти на третьей добавленной минуте к основному времени встречи.

На старте текущего сезона команда Сергея Семака потерпела два поражения и одержала четыре победы. По итогам тура петербуржцы набрали 12 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: "СЭ"

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