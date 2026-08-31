Орлов оценил эпизод со спорным пенальти на последних минутах матча "Факел" - "Зенит"

Фото: ФК "Зенит"

Игрок "Факела" Нетфуллин находился на полтуловища сзади от Кондакова, опаздывал к мячу. И в мяч в итоге-то не сыграл. Однако он развернул свой левый голеностоп под ногу Кондакову.