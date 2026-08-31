Орлов оценил эпизод со спорным пенальти на последних минутах матча "Факел" - "Зенит"

Игрок "Факела" Нетфуллин находился на полтуловища сзади от Кондакова, опаздывал к мячу. И в мяч в итоге-то не сыграл. Однако он развернул свой левый голеностоп под ногу Кондакову.
Зенитовец уже собирался замыкать классный пас Луиса Энрике (тот все исполнил здорово), но попал в ногу Нетфуллину. Почему? Игрок "Факела" помешал, нарушил правила. Для меня это пенальти. Нетфуллин не добирался до мяча и мог только ценой фола не позволить пробить Кондакову" - сказал Орлов.
"Зенит" встречался на выезде с "Факелом" в минувшую субботу, 29 августа, в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Факел" в Воронеже и завершился минимальной победой петербургской команды со счетом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым.
Напомним, победный гол сине-бело-голубые забили с пенальти на третьей добавленной минуте к основному времени встречи.
На старте текущего сезона команда Сергея Семака потерпела два поражения и одержала четыре победы. По итогам тура петербуржцы набрали 12 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "СЭ"