Английский клуб готов заплатить 130 млн евро за Альвареса - источник

"Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Хулиану Альваресу и может попытаться подписать аргентинца зимой.

Фото: Getty Images

Как пишет El Nacional, лондонцы готовы заплатить за футболиста 130 млн евро. В возможном соглашении Альвареса с английским клубом может появиться пункт о выкупе, который в перспективе облегчит его переход в "Барселону". При этом официальной информации о начале переговоров между клубами пока нет.



Альварес представляет "Атлетико" с августа 2024 года, а его контракт действует до июня 2030-го. Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 100 млн евро.

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