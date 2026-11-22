В футболе решают мелкие детали, ничего не предвещало беды.
Просто упустили футболиста, и на индивидуальном мастерстве он исполнил в касание здорово", - сказал Литвинов.
Московский "Спартак" упустил на выезде победу над махачкалинским "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась вничью - 1:1. Гости вели в счете и пропустили решающий мяч на последней минуте основного времени игры.
Таким образом красно-белые набрали 30 очков и остались на третьем месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"