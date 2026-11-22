- Да все команды как-то сыграли этот тур невразумительно. Поэтому не удивляет. Я больше удивлялся, что не залетает в ворота "Спартака". Махачкалинцы атаковали, моменты были. Нельзя сказать, что Помазун спасал. Просто динамовцы не могли своими возможностями удачно распорядиться.
А то, что в конце матча пропустили, то, видимо "Спартак" поверил, что будет на первом месте и концентрацию растерял.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: "Спартак" поверил, что будет на первом месте, и концентрацию растерял
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info упущенную красно-белыми победу в матче с махачкалинским "Динамо" (1:1).
Фото: РПЛ