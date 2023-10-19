– Понятно, что в матче Дания – Словения кто-то очки потеряет, а, может быть, и обе команды. Нам в первую очередь нужно победить Сан-Марино и поехать на свой лобовой поединок против словенцев. А там уже посмотрим, кто больше достоин сыграть на чемпионате Европы. Нам надо качественно выполнить именно свою работу. Мы не любим от кого-либо зависеть, сами вершим свою судьбу. Но вы же видите, какой сейчас расклад в группе. Так что от подарков от конкурентов тоже не откажемся (улыбается), – цитирует Адиева "СЭ".
За 2 тура до завершения групповой стадии квалификации чемпионата Европы-2024 национальная сборная Казахстана замыкает тройку лидеров группы H, отставая от занимающих две верхние строчки сборных Дании и Словении на 4 очка.
В рамках 8-го тура команда Магомеда Адиева одержала волевую победу на Центральном стадионе в Хельсинки над Финляндией (2:1) и сохранила шансы на попадание в финальную стадию Евро-2024. Дублем в составе казахстанцев отметился экс-полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, ныне выступающий за стамбульский "Бешикташ".
Адиев – о шансах Казахстана на выход на Евро-2024: от подарков от конкурентов не откажемся
Как оцениваю шансы сборной Казахстана на выход в финальную стадию чемпионата Европы-2024?
Фото: Globall Look Press