- Разные были отношения. Он же меня на чемпионат Европы в Англию в 1996 году не взял, когда мы с Васькой Кульковым в "Миллуолле" были. Я приехал с лишним весом, но раньше остальных начал готовиться в Новогорске, привёл себя в порядок. Уже вроде бы был в списках на Евро, и в последний момент Олег Иванович меня вычеркнул. Хохлов поехал. Вот тогда я очень обиделся, - передаёт слова Юрана "Чемпионат".
Экс-нападающий Сергей Юран во второй половине 1995 года выступал за московский "Спартак" под руководством главного тренера Олега Романцева, но по завершении сезона-1995 покинул красно-белых и перешёл в английский "Миллуолл" из второго дивизиона. Летом 1996 года главный тренер сборной России Романцев не взял Юрана на Чемпионат Европы-1996 в Англии.
Наша национальная команда на этом турнире уступила Италии (1:2) и будущему чемпиону Германии (0:3), после чего сыграла вничью с будущим финалистом Чехией (3:3), и осталась в группе четвёртой с одним набранным очком.
Юран: Романцев в последний момент вычеркнул меня из списков на Евро. Вот тогда я очень обиделся
Экс-нападающий сборной России Сергей Юран рассказал о своих отношениях с экс-главным тренером "Спартака" и национальной команды Олегом Романцевым во времена игровой карьеры.
Фото: Global Look Press