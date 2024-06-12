"Та команда, которая есть у нас сейчас, не вышла бы из группы. Мы очень сильно отстали за последнее время. В сборной России сейчас нет звезд. Российские клубы, которые всегда давали сильных футболистов, заполнены легионерами, а их не пускают в нашу сборную. Надо ставить своих воспитанников, а они не играют в основных составах клубов", - заявил Кавазашвили.
Чемпионат Европы 2024-го года пройдет с 14-го июня по 14-е июля в Германии. В матче открытия команда-хозяйка турнира примет сборную Шотландии в Мюнхене. Сборная России не принимала участия в отборочном турнире к Евро и не могла попасть в финальную часть турнира.
В 2024-м году сборная России провела два товарищеских матча. 21-го марта подопечные Валерия Карпина разгромили на своем поле сборную Сербии (4:0). 7-го июня в выездном матче против сборной Белоруссии была одержана победа в аналогичным счетом. Сборная Сербии примет участие в Чемпионате Европы, где ее соперниками по группе C станут сборные Англии, Дании и Словении.
Источник: Metaratings
Кавазашвили: та сборная России, которая есть у нас сейчас, не вышла бы из группы на Евро-2024
Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о снижении уровня сборной России и российских футболистов.
Фото: официальный сайт РФС