"Наказание могло бы быть условным, поскольку Мирлинд извинялся, но мы по-прежнему уважаем решение УЕФА. Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами", - цитирует Даку Sport24.
Сегодня, 23-го июня, УЕФА объявила о дисквалификации форварда сборной Албании Мирлинда Даку на два матча за скандирование оскорбительных кричалок в адрес сербов и македонцев после матча с Хорватией (2:2). Ранее казанский "Рубин" заявил, что применит дисциплинарные и финансовые санкции к игроку.
В завершившемся сезоне Мирлинд Даку провёл за казанцев во всех турнирах 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет три миллиона евро. После двух сыгранных туров сборная Албании занимает третье место в квартете с Испанией, Италией и Хорватией.
Отец Даку высказался о дисквалификации сына на Евро-2024
Фехми Даку, отец нападающего сборной Албании Мирлинда Даку, высказался о дисквалификации своего сына на Евро-2024.
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