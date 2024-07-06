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Титов - о Ямале: он уже стал большим футболистом - теперь ему надо все время подтверждать свой уровень

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Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался о нападающем сборной Испании Ламине Ямале.
Фото: GETTY IMAGES
"Слушайте, парень в 16 лет играет в основе Испании на чемпионате Европы! Играет в составе великого клуба - "Барселоны". Отдает передачи на Евро и сильно расстраивается, когда его меняют. О чем еще можно говорить? Он уже стал большим футболистом. Теперь ему надо все время подтверждать свой уровень и двигаться дальше", - цитирует Титова "СЭ".

Ламин Ямаль провёл за сборную Испании на чемпионате Европы пять матчей и отметился тремя результативными передачами - нападающий стал самым молодым игроком, принявшим участие в финальной стадии чемпионатов Европы, а также самым юным автором голевой передачи в истории турнира. Напомним, что испанцы сыграют в полуфинале Евро с французами.

В завершившемся сезоне Ламин Ямаль провёл за каталонскую "Барселону" во всех турнирах 50 матчей и записал на свой счёт семь забитых мячей и десять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 16-летнего игрока в 90 миллионов евро.

Чемпионат Испании Ламин Ямаль Егор Титов
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