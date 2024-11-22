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Стали известны пары 1/4 финала Лиги наций

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Сегодня, 22 ноября, прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги наций.
Фото: Официальный сайт УЕФА
В четвертьфинале турнира Нидерланды сыграют против Испании, Хорватия встретится с Францией, Дания сыграет с Португалией, а соперником сборной Италии стала Германия.

Матчи 1/4 финала Лиги наций состоятся весной следующего года. Полуфиналы и финал турнира пройдет летом 2025 года.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, которая в финале в 2023 году обыграла сборную Хорватии в серии послематчевых пенальти (0:0 основное время, 5:4 по пенальти).

Напомним, сборная России не участвует в международных турнирах с 2022 года. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.

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