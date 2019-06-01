Павел Колобков заявил, что Петербург готов к приему матчей чемпионата Европы-2020

Министр спорта России Павел Колобков подчеркнул, что инфраструктура Санкт-Петербурга готова к приему матчей чемпионата Европы 2020 года.

"Инфраструктура осталась (после ЧМ-2018) и полностью готова. Стадион полностью подходит, время тоже осталось. Необходимо все привести в соответствие с требованиями Международной федерации футбола и все", - цитирует Колобкова ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть турнира пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.
Теги: Колобков
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