Дмитрий Хохлов: матч с французами в 1999 году – один из лучших по эмоциям в моей карьере
Главный тренер московского "Динамо", участник победного матча сборной России над командой Франции (3:2) в 1999 году Дмитрий Хохлов поделился воспоминаниями о той встрече.
"Помню, и результат, и игра были хорошими. Для болельщиков матч получился интересный. Мало кто верил в нашу победу, но тем не менее мы смогли ее добиться. Сейчас приятные воспоминания, хотя эмоции уже притупились, потому что прошло много времени. Но тогда была огромная радость. В эмоциональном плане – это один из лучших матчей в моей карьере. Вспоминаем ли сейчас с коллегами по той сборной этот матч? Редко. Не помню даже, когда последний раз говорили о нем. Может быть, как раз тогда, когда такие даты наступают", - цитирует Хохлова "Рейтинг букмекеров".
"Помню, и результат, и игра были хорошими. Для болельщиков матч получился интересный. Мало кто верил в нашу победу, но тем не менее мы смогли ее добиться. Сейчас приятные воспоминания, хотя эмоции уже притупились, потому что прошло много времени. Но тогда была огромная радость. В эмоциональном плане – это один из лучших матчей в моей карьере. Вспоминаем ли сейчас с коллегами по той сборной этот матч? Редко. Не помню даже, когда последний раз говорили о нем. Может быть, как раз тогда, когда такие даты наступают", - цитирует Хохлова "Рейтинг букмекеров".